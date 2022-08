OASIS INTO THE WILD  

L’événement marocain Oasis Festival dévoile les premiers artistes confirmés pour la première édition d’Into the Wild, avec notamment Âme (live), Amine K, Jyoty, KiNK (live), Lakuti, Mind Against et Tama Sumo.

Oasis Festival pose ses sonos les 23 et 24 septembre prochains dans le sud du Maroc pour la première édition du Into The Wild, un nouveau concept de festival intimiste, imaginé par l’équipe du Oasis Festival et qui vous invite à découvrir les destinations marocaines les plus insolites, mixant la scène musicale, la gastronomie et le bien-être. Cette première édition se déroulera à Dakhla, dans l’un des écrins qui nous offre les paysages les plus époustouflants du Maroc.

Vous pourrez y danser sous le soleil et les étoiles là où le désert rencontre l’océan et y apprécierez les performances de classe mondiale d’artistes parmi les plus importants de la scène musicale électronique. Seront notamment présents : le sorcier techno bulgare KiNK et le duo Âme, tête grise de l’éminent label Innervisions ; le résident du Berghain et du Panorama Bar Tama Sumo, pour une performance en back-to-back avec l’autre résident berlinois – et fondateur du label Uzuri recordings – Lakuti ; le très prisé duo techno italien Mind Against, dont les DJs sets très singuliers explorant IDM, house et techno rencontrent un succès international croissant ; l’ambassadeur de la scène électronique marocaine et fondateur du label Moroko Loko, Amine K ; ou encore Jyoty, selector basé à Londres et particulièrement connu pour ses passages sur la radio Rinse FM.

D’autres noms d’artistes seront également bientôt annoncés.

Un festival à dimension humaine, avec des activités convenant à toutes les humeurs

Into The Wild est aussi une occasion inégalable de partir à la découverte des plus grands talents culinaires marocains, avec des menus exceptionnels concoctés par les meilleurs chefs du pays. Vous pourrez ainsi apprécier des menus gastronomiques spécialement créés par Aniss Meski, du très novateur restaurant Mouton Noir à Marrakech, et par la chef Yasmina Ksikes, ambassadrice de la cuisine marocaine aux États-Unis et à Los Angeles, où elle est établie.

Vous pourrez encore comprendre pourquoi Dakhla est la très réputée capitale de l’huître au Maroc après avoir fait une halte au Bar à Huîtres du festival, assouvir vos petites faims de délicieux assortiments de plats délicats et savoureux auprès de notre sélection de stands de street food, et étancher vos petites soifs d’un éventail de cocktails plus surprenants les uns que les autres au très défricheur bar Baromètre.

Après une longue nuit sur le dancefloor, le programme bien-être du festival aura pour mission de vous remettre sur pieds dans un esprit relaxant, qui veillera à reconnecter votre corps et votre esprit à la beauté des paysages environnants. Rien de tel en effet pour se recharger en énergie positive qu’une séance de yoga en plein air avec des vues spectaculaires sur Dakhla et ses alentours. Vous pourrez également vous immerger dans l’expérience thérapeutique de guérison par le son permise par le Pyradym – un instrument physioacoustique spécialement conçu pour générer des vibrations et des sons bienfaisants – ou vous reposer au bord de la piscine en écoutant les sessions DJs plus tranquilles de l’après-midi.

Vous avez besoin de plus d’aventures ? Pas de problème. Vous pourrez également embarquer sur un bateau d’excursion pour partir à la découverte de la magnifique région côtière de Dakhla ou opter pour des activités plus sportives, comme le kitesurf ou le quad.

Avec en toile de fond le célèbre lagon central, le Dakhla Club sera le cœur des festivités d’Into The Wild 2022. Situé sur l’un des plus beaux spots de la région, ce resort confortable est l’endroit idéal pour couper avec les aléas du quotidien et se laisser transporter par le charme du lagon aux eaux turquoises et l’ocre des paysages désertiques qui vous entourent. Plusieurs packages séjours-hôtel sont disponibles, avec de très chics et discrets bungalows de plage pour les aventuriers Into The Wild qui ne voudront rien rater.

Les tickets pour Into the Wild sont en vente à partir de 179€, l’offre hôtel + packages festival est à partir de 350€ par personne. Réservez votre place et restez à l’affût des dernières informations sur intothewild.ma.

