Sahara : l’UE soutient une solution politique juste, réaliste et durable, selon une porte-parole de l’Union

L’annonce a été faite ce matin par la porte-parole du Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali. “Comme l’a constamment répété (…) le haut représentant de l’UE/vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, la position de l’UE est claire et consiste à soutenir fermement les efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable à la question du Sahara, sur la base d’un compromis et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602 du 29 octobre 2021”, a-t-elle déclaré.

“L’UE reste donc fermement engagée à soutenir le travail du représentant personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura, et encourage toutes les parties à s’engager à ses côtés pour la reprise du processus politique”, a-t-elle ajouté, mettant l’accent sur l’“importance de préserver la stabilité de la région par plus de dialogue et par une approche constructive.”

La résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU, rappelle-t-on, confirme le “continuum” du processus des tables rondes — avec ses modalités et avec ses quatre participants, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario — en tant que “seul et unique” cadre pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain.

Dans son discours du 20 août, le roi Mohammed VI a appelé les “partenaires classiques” du royaume à renoncer à l’ambiguïté quant à leurs positions sur le sujet : “Compte tenu de ces développements positifs impliquant des pays de tous les continents, Je voudrais adresser un message clair à tout le monde : le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C’est aussi clairement et simplement l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats qu’il établit.”

“S’agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l’affaire du Sahara sont ambiguës, Nous attendons qu’ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque”, a conclu le monarque.

(avec MAP)