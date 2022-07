Réunion de la majorité: la sourde oreille sur la campagne des hashtags contre le Gouvernement Akhannouch

Les partis de la majorité se montrent soudés. Réunis vendredi à Rabat, les secrétaires généraux de cette coalition, Aziz Akhannouch (RNI), Abdellatif Ouahbi (PAM) et Nizar Baraka (Istiqlal) ont applaudi les « efforts » du gouvernement, le « patriotisme et le sérieux » de ses composantes, se montrant en harmonie, malgré la polémique sur d’éventuels malentendus entre les trois partis.

Ainsi, les secrétaires généraux ont salué « l’intervention immédiate du gouvernement en faveur des personnes touchées par les feux de forêt, en exécution des consignes royales », apprend-on d’un communiqué de la majorité.

Les mêmes partis ont dit « apprécier la grande responsabilité, la solidarité, l’harmonie et l’approche participative qui marquent le travail de la majorité gouvernementale ».

Pourtant, la majorité a fait la sourde oreille par rapport à la campagne de hashtags dans les réseaux sociaux, réclamant la réduction des tarifs des carburants et le départ du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Cette campagne intervient au moment où l’opposition parlementaire critique une « violation de la Constitution » par le chef du gouvernement, qui « n’a pas respecté l’obligation de la tenue mensuelle des séances de questions orales adressé à la primature ».

La majorité a pour sa part, salué « l’esprit patriotique et le sérieux, ainsi que la grande responsabilité politique dont ont fait preuve tous les partis et groupes d’opposition et de majorité, qui ont réussi à transmettre les questions, les inquiétudes et préoccupations du peuple marocain à l’institution constitutionnelle ».

Lors de cette réunion, les secrétaires généraux des parti du RNI, du PAM et de l’Istiqlal ont été accompagné de membres de leurs bureaux politiques, qui sont : Mustapha Baits, Fatima-Zahra Mansouri et Chiba Maelainin.