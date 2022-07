Un journaliste juif israélien suscite l'indignation pour son reportage à la Mecque

Gil Tamari, journaliste juif de la chaîne israélienne Canal 13, a provoqué cette semaine une vague d’indignation auprès des internautes arabes, en raison de son accès à la Mecque pour y réaliser un reportage télévisé. Il s’agit de la ville la plus sainte de l’islam, interdite aux non-musulmans depuis la neuvième année de l’Hégire.

« La Mecque est la ville la plus sainte de l’islam et est entourée de caméras sophistiquées pour empêcher les non-musulmans d’y entrer. Gil Tamari a été le premier reporter israélien à réussir à entrer et sortir de la ville », a publié la chaîne sur son compte Twitter.

Sur la vidéo, on voit Tamari portant une casquette. On le voit escalader la montagne de la miséricorde (Mont Arafat) aux côtés de fidèles musulmans, en plein pèlerinage.

« C’était stupide de faire cela et d’en être fier », a déclaré le ministre israélien de la coopération régionale, le musulman Esawi Freij, à la radio publique Kan.

« Il était irresponsable et préjudiciable de diffuser ce reportage juste pour faire de l’audimat », a-t-il ajouté dans des propos qui ont été largement repris par la presse locale.

« Cette visite à la Mecque n’avait pas pour but d’offenser les musulmans », s’est justifié Tamari sur Twitter, après avoir soulevé une vague d’indignation sur le réseau social.

« Si quelqu’un est offensé par cette vidéo, je m’en excuse profondément. Le but de cet effort était de montrer l’importance de La Mecque et la beauté de la religion, et ce faisant, d’encourager une plus grande tolérance et l’inclusion religieuse », a-t-il ajouté.

Disclaimer: I would like to reiterate that this visit to Mecca was not intended to offend Muslims, or any other person. If anyone takes offense to this video, I deeply apologize. The purpose of this entire endeavor was to showcase the importance of Mecca and the beauty …. https://t.co/aAxipctRrG

Pourtant, de nombreux internautes, israéliens même, n’ont pas partagé son avis.

« Vous n’avez pas seulement insulté les Saoudiens, mais les musulmans du monde entier (…) Vous avez saboté l’intérêt national israélien. Vous êtes un imbécile qui prétend avoir une intégrité journalistique », a écrit Lenny Ben-David, un consultant israélien en relations publiques, sur Twitter.

— Lenny Ben-David (@lennybendavid) July 19, 2022