Mohamed Outahar : “Ces prêcheurs sont considérés comme les seules figures d’autorité religieuse par la jeune génération”

D epuis quand observe-t-on cette présence significative des prêcheurs sur les réseaux sociaux au Maroc ? Comment expliquer cette tendance ?

L’émergence des prêcheurs sur les réseaux sociaux au Maroc remonte à 2011, lorsque les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans les soulèvements arabes et sont devenus un espace d’expression libre et ouvert qui donne de la visibilité avec un accès au grand public. Ces possibilités ont donné lieu à deux usages des réseaux sociaux qui sont devenus, d’un côté, un espace de contestation pour les citoyens, et d’un autre un espace de mobilisation idéologique et religieuse pour les partis politiques, les islamistes et les prêcheurs. Les prêcheurs ont rapidement compris le potentiel de ces plateformes pour diffuser leur message religieux auprès d’un public plus large et diversifié, sans les contraintes de la censure ou des médias…