Plongée dans l’histoire oubliée de la présence nazie au Maroc

Dimanche 26 mars, 15 h 30, le soleil cogne sur les deux hectares des toits en tôle du souk Ould Mina. Dans les rues grouillantes de ce marché aux puces du quartier Hay Hassani de Casablanca, la Mecque des amateurs de brocante, on peut trouver de tout. Des vendeurs de mobilier, de lustres, de pianos, de livres anciens, de bibelots, et même d’objets historiques. Un vendeur en particulier attire l’attention des visiteurs. Et pour cause, au beau milieu de sa boutique, sont exposés deux objets du troisième Reich : un casque de la Waffen-SS marqué d’une croix gammée et un chapeau de fourrure.

Interrogé par TelQuel sur la provenance de ces objets, le quinquagénaire explique qu’il les a achetés dans un…