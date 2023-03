Journées du patrimoine de Casablanca : Casamémoire lance un appel à projets sur le thème du “matrimoine”

Pour l’édition 2023 des Journées du patrimoine de Casablanca, l’association à but non lucratif Casamémoire place les femmes sur le devant de la scène. La ville sera en effet appréhendée sous le prisme du “matrimoine”, afin de valoriser les femmes ayant laissé leur empreinte sur la ville.

L’appel à projets lancé par Casamémoire s’adresse aux artistes dont les projets culturels et artistiques concordent avec ce thème et sont en phase avec la vision et les valeurs de l’association. Pas de conditions quant à leur statut : tous les acteurs culturels, artistes, amateurs, professionnels et indépendants peuvent y répondre.

Quelques critères de sélection toutefois : il faut être en mesure de présenter une version digitale de l’évènement et de favoriser l’accès libre de ce dernier afin de le proposer au plus grand nombre. Les porteurs de projet doivent être autonomes tant sur le plan des moyens à mobiliser (financiers, humains, matériels) que sur celui de la conception et de la réalisation du projet.

Les évènements sélectionnés seront intégrés à la programmation culturelle de cette édition 2023, et bénéficieront ainsi d’une grande visibilité, notamment grâce à l’accès facilité à certains espaces emblématiques de la ville et autres ressources nécessaires au bon déploiement de leurs activités.

Les candidatures doivent être envoyées à cette adresse. Leur réception, débutée le 20 février, prendra fin le 17 mars, et les projets retenus seront dévoilés début avril.

Casamémoire œuvre, depuis sa création en 1995, pour la valorisation du patrimoine architectural casablancais, la préservation de sa singularité et de la mémoire collective. Les Journées du patrimoine sont l’occasion de faire découvrir l’histoire de Casablanca au grand public, à travers la visite de plusieurs quartiers et monuments emblématiques de la ville, de l’ancienne médina au quartier des Habous.

Afin de mettre en avant tant le patrimoine architectural que l’urbanisme de la capitale économique, l’évènement propose chaque année une programmation qui prend vie au sein des lieux historiques de la ville. Grâce au travail de l’ensemble des acteurs culturels casablancais mobilisés, c’est un panel artistique éclectique qui y est représenté, mêlant danse, cirque, photographie, théâtre, cinéma et bien d’autres formes artistiques.