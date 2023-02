“Paniques, phobies: comment s’en débarrasser ?” Les conseils du Dr Nadia Kadiri

Grâce à sa longue expérience professionnelle et humaine, la psychiatre, psychothérapeute et professeure Nadia Kadiri expose simplement et de manière utile et efficace les phénomènes complexes de la peur, de l’angoisse, des paniques et des phobies.

Ce livre donne les clés pour comprendre et aider à apaiser nos angoisses les plus profondes.

«Panique, Phobies: comment s'en débarasser?» Nadia Kadiri