Malek Akhmiss : “Le théâtre devrait être une matière enseignée dès le primaire”

Smyet bak ?

Sellam Ben Abdelmalek.

Smyet mok ?

Zahra bent Ouadoudi.

Nimirou d’la carte ?

BE 505908

Vous êtes un homme de théâtre, et vous avez effectué deux formations en France. C’est du snobisme ? Les formations au Maroc ne sont pas à la hauteur ?

Non, pas du tout, c’est tout simplement que j’ai eu l’opportunité de partir en France. Au Maroc, il n’y a qu’un seul institut de formation public, en l’occurrence l’ISADAC (Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle). J’aimerais bien qu’il y ait d’autres institutions publiques pour le théâtre. Mais avant d’aller en France, je me suis simplement dit : pourquoi ne pas explorer d’autres horizons ? Aucun rapport avec la qualité de l’enseignement au Maroc, je voulais juste découvrir autre chose.

Et faire carrière dans le théâtre au Maroc, vous pensez que c’est un rêve réalisable ?

C’est un peu difficile pour le théâtre, non seulement au Maroc mais aussi en France, parce que ce n’est pas très bien payé. Et aussi parce qu’il n’y…