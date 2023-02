“Le rocher de Tanios” : le roman qui a valu le prix Goncourt à Amin Maalouf

Partant d’un fait divers auquel sa famille fut mêlée, Amin Maalouf déploie son talent de conteur et construit un livre qui tient de la chronique historique et politique d’un pays, et du roman d’amour. Nous sommes dans le Liban de 1830.

Quel est le mystère de Tanios, le fils de la belle Lamia, dont le père est incertain ? C’est cette interrogation existentielle que l’écrivain libanais développe.

La foi en l’homme irrigue cette histoire. Le talent d’Amin Maalouf, est de la déployer et d’en faire un mythe à vocation universelle, récompensé par le prix Goncourt.

