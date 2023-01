“L’agriculture marocaine d’hier et d’aujourd’hui” : histoire et mutations d'un secteur crucial

Le contexte est plus que propice à l’écriture et à des initiatives de réflexions sur un secteur agricole hautement stratégique. En effet, le moment est tout particulier: il est marqué par le passage de l’étape PMV (Plan Maroc Vert), dont il est impératif de tirer des leçons, vers une nouvelle étape baptisée Génération Green, qui doit aller jusqu’en 2030, sur laquelle d’autres espoirs sont fondés, le cadre global étant la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement élaboré tout récemment, en 2021.

Cet essai propose, après un premier chapitre de présentation du cadre naturel et des potentialités et caractéristiques du secteur agricole marocain, de faire une revue historique des politiques saillantes qui ont façonné et qui façonnent encore le secteur.

Et ce, tout en séparant dans deux chapitres spécifiques, l’historique du développement agricole depuis l’indépendance du pays, avant la focalisation sur les chantiers d’aujourd’hui, ceux notamment mis en œuvre par le PMV, tout en abordant, dans un chapitre à part, des réflexions sur certaines questions jugées cruciales et d’actualité, celles notamment sur les interactions, positives ou négatives, entre agriculture et environnement.

