“The Magic of Thinking Big” (en anglais): comment croire en soi et “penser grand”

Vous sentez-vous mal à l’aise chaque fois que vous prenez une décision ? Vous doutez de votre capacité à atteindre vos objectifs ? Renoncez à cette attitude pessimiste et renforcez votre confiance sur le fait que vous pouvez réaliser ce que vous voulez.

Publié il y a plus de cinquante-cinq ans, le livre The Magic Of Thinking Big est toujours aussi actuel que lors de sa sortie. À travers des anecdotes et des conseils applicables à tous, son auteur, le Dr David Schwartz, apporte la réponse à cette question que nous nous posons fréquemment : “Qu’est-ce qui fait réussir une personne?”

Petit à petit, à travers ses pages, nous découvrons que la clé est en nous-mêmes, que nous sommes naturellement capables de réaliser nos rêves, d’atteindre les objectifs et les buts que nous nous sommes fixés.

Il suffit de croire, de croire sincèrement que nous pouvons y parvenir, de nous faire suffisamment confiance. Personne n’a réussi sans croire en lui-même, sans “penser grand”.

The Magic of Thinking Big, de David J. Schwartz aux éditions Arrow Books.

