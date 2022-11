“Marroc” : le faux guide touristique de Hicham Lasri réédité

Faux guide touristique à l’usage des étrangers (interdit aux Marocain.e.s). En 13 nouvelles et des poussières, Marroc est un voyage sardonique, spéculatif, amusé, astral et corrosif sur les Marocain(e)s et sur la beauté de cette mirifique époque de zombification qu’on traverse comme un désert.

Il y est question de sexe, de religion, de pouvoir, de Makhzen, de Tonald Drump, et de Qayyid Sotb, Goldorak, Rom, le chevalier de l’espace… À prendre avec modération mais pas foncièrement au sérieux.

Ce roman graphique est à l’image de l’œuvre de Hicham Lasri, artiste touche-à-tout et prolifique : réalisateur, scénariste , romancier et dessinateur…

«Marroc- المروك» Hicham Lasri

Marroc de Hicham Lasri, (réédition) éd. Le fennec, 2022 .

