“L’économie mondiale 2023” : l'analyse du CEPII

Chaque année, le CEPII publie dans la collection “Repères” des analyses inédites des grandes questions économiques mondiales. Dans un contexte géopolitique particulièrement tendu avec la guerre en Ukraine, l’inflation fait son retour et semble bien être là pour durer, tandis que la reprise qu’avaient fait espérer les soutiens budgétaire et monétaire massifs s’étiole.

En cause, des facteurs profonds, liés aux transformations de la mondialisation, aux crises énergétique et écologique, et, à la clé, d’épineux dilemmes de politique économique pour les autorités publiques.

Dans un tel contexte, l’Europe parviendra-t-elle à installer une autonomie stratégique ouverte ? Les politiques commerciales seront-elles mises au service du climat ? La responsabilité sociale et environnementale deviendra-t-elle la norme dans la gouvernance des entreprises ?

Tous ces sujets ont besoin d’un débat public bien informé, mieux qu’il ne l’a été sur l’immigration, qui a polarisé l’attention en 2022 sans parvenir à se dégager de perceptions erronées.

L'économie mondiale 2023 du CEPII, éd. La Découverte, 2022.

