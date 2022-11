L'adliste, la femme divorcée et la moralité à géométrie variable

En ce moment, au bureau c’est un peu la frénésie. Tout le monde s’active. Et même toi, tu croules sous le taf ; c’est dire… Alors là, tu fais une petite pause. Tu fumes une clope sur le balcon tout en scrollant compulsivement sur l’écran de ton iPhone. Les réseaux sociaux t’ennuient. Il ne s’y passe rien de croustillant. Les soirées déguisées d’Halloween sont terminées et les fêtes de fin d’année sont encore loin. Du coup, tu lis la presse. Tu tombes sur un article au titre édifiant : “Arrestation du premier responsable d’Al Adl Wal Ihsane pour la région Fès-Meknès en pleins ébats avec une femme divorcée.” Bien évidement, ta première réaction est plutôt joyeuse. Un truc assez proche du “bien fait pour toi” que tu aurais pu lancer en maternelle. Du cynisme en plus.

“Toi, les histoires de mœurs qui impliquent les hurlubarbus moralisateurs, par principe, ça te fait toujours un peu marrer” Fatym Layachi

