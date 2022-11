Impôts : les professions libérales prêtes à se rebeller

Très attendue, la réunion de la commission des finances dédiée à la présentation et au vote des amendements du Projet de Loi de Finances 2023 (PLF 2023) a été peu concluante pour les professions libérales. Les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS) de certains de ces métiers demeurent maintenues en grande partie. Et notamment la retenue à la source, même s’il y a eu quelques aménagements sur les taux d’imposition : ceux-ci ont été désormais réduits de 20 à 10% pour les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés et de 20 à 15% pour les indépendants. L’objectif selon la tutelle est de réduire la pression sur les trésoreries des débiteurs concernés.

“Pour réduire la pression sur nos trésoreries, il faudrait annuler les mesures parachutées par ce PLF” Khalid Yousfi, président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

