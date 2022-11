El Jadida : clôture de la 15ᵉ édition des Salons Elec Expo, EnerR Event et Tronica Expo

Le rideau est tombé sur la 15ᵉ édition des Salons Elec Expo, EnerR Event et Tronica Expo organisés par la Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Énergies Renouvelables FENELEC du 2 au 5 Novembre 2022 dans le Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida ; après quatre jours consacrés par les professionnels du secteur à l’échange d’expériences et d’expertises internationales et aux rencontres d’affaires.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette édition qui a connu la participation de 143 exposants marocains et aussi étrangers venant d’Egypte, Turquie, Espagne, Italie, Tunisie, Allemagne, Belgique, France, Pays Bas, Portugal, Slovénie, Chine et Inde a drainé près de 5.100 visiteurs, ce qui constitue un succès à tous les niveaux, estiment les organisateurs de cet événement.

La Mobilité Electrique était au centre de la séance d’ouverture des Salons et c’est, M. Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation qui a ouvert le bal. Dans son mot d’ouverture à cette occasion, il a souligné que le capital humain et la recherche scientifique doivent être au cœur des stratégies nationales de développement des énergies renouvelables (EnR).

Cette édition 2022 s’est distinguée par l’organisation d’ateliers et de sessions de formation réalisées par des experts marocains et étrangers. Exposants et visiteurs étaient au rendez-vous pour un programme d’animation scientifique et technique tout au long de l’événement.

Durant toute la matinée du deuxième jour très riche en conférences, les participants ont débattu sur le thème « Mobilité électrique : État des lieux, Opportunités, Réglementation et Normalisation » et dans l’après-midi la Société Eaton a animé un atelier sur « Building As a Grid » ou comment tirer partie de la transition énergétique pour les bâtiments.

Des ateliers ont été tenus durant la 3ème journée des Salons sous le thème de « L’efficacité énergétique, pilier de la transition énergétique » et des rencontres B2B ont eu lieu permettant aux participants de nouer des partenariats.

Pendant les 4 jours de l’exposition, visiteurs et participants ont découvert les dernières nouveautés des secteurs électrotechniques, énergies renouvelables et composants électroniques.

D’une édition à l’autre acquiert ses lettres de noblesse, « l’édition 2022 des Salons de la profession elec expo, EneR Event et Tronic Expo a été une occasion pour faire un diagnostic stratégique approfondi de la Mobilité Électrique avec les différentes parties prenantes et a permis d’identifier les leviers à même de faire profiter nos secteurs et l’économie de notre pays des opportunités énormes qu’offre la Mobilité Electrique » a déclaré M. Ali El Harti, Président de la FENELEC.

Les Salons lieu d’échange d’expertises, ont connu un franc succès par la grande affluence de visiteurs professionnels et aussi d’entreprises en quête de solutions. Cette édition a confirmé son statut de plateforme d’innovation et d’échanges.

Ce rendez-vous initié par la FENELEC érige le savoir-faire marocain et témoigne des relations séculaires de fraternité entre le Royaume du Maroc et les deux pays à l’honneur, la République du Niger et la République de Guinée, du plus haut sommet des deux États jusqu’aux relations entre les peuples en passant par les échanges économiques et sociaux.

Le Trophée de l’Amitié a été remis au Ministre d’Etat nigérien. Celui de l’engagement a été octroyé à Lahoucine Ahsnaoui Administrateur de la FENELEC pour tous les services rendus depuis la création de la Fédération. Le Trophée de partenariat a été, par ailleurs, décerné à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) qui joue un rôle important dans la qualification et la formation continue des effectifs des entreprises membres de la FENELEC. L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable – branche électricité ONEE-Be, ont également reçu le Trophée de partenariat. Le dernier Trophée a été remis à Kassé Mor, Vice-président de la Confédération africaine d’électricité CAFELEC pour la sous-région UEMOA.

Les Chiffres clés du Salon

Un Salon ouvert à l’international et attire une clientèle professionnelle haut de gamme.

EXPOSITION

Superficie occupée : 8.250 m²

143 Exposants provenant de 25 Pays

99 provenant du Maroc

12 provenant de 11 pays d’Afrique subsaharienne

9 provenant d’Italie

7 provenant d’Egypte

3 provenant d’Espagne

2 provenant de Turquie

2 provenant de France

2 provenant de Chine

1 provenant de Tunisie

1 provenant d’Autriche

1 provenant de Belgique

1 provenant des Pays Bas

1 provenant du Portugal

1 provenant de Slovénie

1 provenant de l’Inde

Satisfaction des exposants

93% satisfaits globalement du Salon

92% sont satisfaits de la qualité de l’organisation

93% satisfaits de la qualité des visiteurs

87% satisfait du nombre des visiteurs

90% des exposants génèrent des suites positives après le Salon

VISITORAT

5127 visiteurs

dont

3789 Professionnels

176 de l’Administration publique (Ministères, Offices, …)

607 Artisans

443 Etudiants, Professeurs, Chercheurs

112 Associations, Fédérations, Groupements économiques, Coopératives, Clubs, …

Satisfaction des visiteurs

94% sont satisfaits de leur visite

87% ont un projet lié aux secteurs du Salon

19% projettent des relations commerciales avec les exposants dans 6 mois

7% envisagent la concrétisation d’affaires avec les exposants dans 2 mois

1,4% ont initié le courant d’affaires avec les exposants (signature contrat, visites de sites, …).

Programme d’accueil de 42 opérateurs d’Afrique subsaharienne avec l’AMDIE