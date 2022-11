Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI JADARA Foundation lance la Caravane JADARA 2022-2023 sous le thème « ممكن تمشي بعيد »

Depuis 2012, JADARA Foundation (Ex : Fondation Marocaine de l’Étudiant) organise une caravane qui sillonne les douze régions du territoire marocain pour rencontrer les jeunes lycéens et collégiens afin de les inspirer et leur présenter les différentes opportunités de formation, dans le but de contribuer au mieux à construire leur projet de vie.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette année et sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI, JADARA Foundation lancera la nouvelle édition 2022-2023 de la caravane sous le thème « ممكن تمشي بعيد » et ce du 07 Novembre 2022 au 15 Avril 2023. La première étape ayant lieu à Rabat le lundi 7 novembre 2022.

La caravane JADARA sous le thème « ممكن تمشي بعيد » prévoit de réaliser plus de 70 étapes à travers le royaume marocain. Sur chaque étape, JADARA Foundation organise, en collaboration avec ses différents partenaires, une rencontre en présentiel avec les jeunes lycéens et collégiens. Diffusée aussi en live sur les réseaux sociaux, cette rencontre constitue une opportunité aux jeunes de manière à:

Découvrir les différentes opportunités d’études supérieures, de formations et d’accompagnement.

Être orienté en présence du Conseiller d’Orientation de l’Académie Régionale d’Education et de Formation.

Se connecter aux métiers porteurs et futurs de leur propre région.

Être inspiré par les parcours académiques et professionnels des cadres bénévoles qui seront présents lors de cette rencontre.

« Nous voulons encourager l’excellence et combattre le décrochage scolaire en permettant aux jeunes de découvrir les différentes perspectives possibles pour construire leur projet de vie.» indique Hamid Ben Elafdil, président de JADARA Foundation.

La Fondation mobilise tout son écosystème: partenaires institutionnels et privés, bénévoles engagés pour faire de cette caravane une tournée collaborative afin de favoriser l’orientation active du jeune et le rendre acteur de son parcours pour qu’il puisse aller plus loin!