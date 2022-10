[VIDÉO] Salma Bensaid passe “Au Tablier !” avec TelQuel

Créatrice de la célèbre émission “Dar Wa Décor”, Salma Bensaid est aussi une avocate acharnée de l’artisanat marocain. Dans l’émission “Au Tablier !”, elle fait part à cheffe Rim Chami de son amour pour le patrimoine marocain. Sa plateforme Dialna Maroc comptabilise plusieurs projets qui mettent en avant le savoir-faire local.

Dans cet épisode spécial Halloween, c’est un gâteau un peu spécial que la créatrice de contenus est amenée à concocter : un cake à la citrouille. Mais un autre défi gourmand l’attend aussi : concevoir une citrouille en pâte d’amande.

“Au Tablier !” compte 12 épisodes et plus de 1,5 million de vues. Émission légère et informative, elle permet de mieux découvrir ou redécouvrir des artistes, sportifs et personnalités tout en apprenant une recette toujours particulière signée Rim Chami.