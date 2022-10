Oui, on peut guérir du cancer du sein, mais des femmes y laissent toujours la vie. Entre ces deux issues, un facteur est primordial : le dépistage précoce. Quand il est diagnostiqué assez tôt, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 90% des cas.

Mais il existe néanmoins encore un frein majeur autour de cet examen médical pourtant simple et indolore – le tabou social qui l’entoure. Cette ‘’ حشومة ‘’ persistante autour du dépistage et de la palpation mammaire effectuée par un médecin prive nombre de femmes d’un diagnostic souvent salvateur. Il faut donc encore une fois le répéter, le cancer du sein et son dépistage ‘’ ماشي حشومة ‘’ et c’est précisément l’unique message martelé via cette campagne Johnson’s Baby, portée à l’écran par Meryem Zaïmi et réalisée par Amira Azzouzi. Souhaitant dépoussiérer les standards de la sensibilisation, et aussi toucher une population plus jeune mais néanmoins également à risque, cette campagne Johnson’s Baby, produite par l’agence DPR, puise son inspiration dans l’univers des séries télé, plus précisément d’un épisode marquant de Game Of Thrones, pour en détourner les codes, au service de la levée du tabou autour du dépistage du cancer du sein. S’il fallait encore le rappeler, le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Son examen de dépistage ‘’ ماشي حشومة ‘’ !

