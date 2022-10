“Être jeune aujourd’hui”: Driss Guerraoui décrypte les défis de la jeunesse

La jeunesse mondiale vit à l’heure de son temps. Elle réfléchit, travaille, s’amuse, aime, se marie, divorce, conteste, fait de la politique et rêve différemment des anciennes générations. Elle a des besoins, des préoccupations, des problèmes, des attentes et des aspirations spécifiques selon le contexte social, économique, culturel et territorial dans lequel elle vit.

De larges pans de cette jeunesse souffrent d’un déficit d’ambition et d’espoir en l’avenir. Ce déficit traduit des inquiétudes, des angoisses et des frustrations qui découlent notamment du sentiment qu’elle n’est pas assez écoutée, associée à la décision et prise suffisamment en compte dans les politiques publiques.

L’objet de l’ouvrage de Driss Guerraoui, économiste et ancien président du Conseil de la concurrence, est d’identifier les termes de ces problématiques à la lumière des dynamiques de révoltes et de contestations qui secouent toutes les régions du monde, portées par une jeunesse en quête de justice, de dignité, de participation et de mieux-être.

L’auteur tente d’apporter un éclairage sur les défis majeurs que les jeunes affrontent, de proposer une lecture possible des raisons profondes du malaise actuel qu’ils vivent et de définir ce que devraient être des politiques publiques en phase avec les réalités des jeunes du XXIe siècle.

«Être jeune aujourd’hui» Driss Guerraoui 70 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Être jeune aujourd’hui, révoltes du présent et regards sur l’avenir, de Driss Guerraoui aux éditions La Croisée des Chemins.

Commandez ce livre au prix de 70 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60