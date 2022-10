Colloque à Rabat : François Hollande, la bonne gouvernance et les mauvais intervenants

La corruption concerne tous les continents” et “personne n’est qualifié pour donner de leçons à d’autres”. Soucieux de se démarquer de l’attitude paternaliste souvent reprochée aux dirigeants français vis-à-vis de l’Afrique, François Hollande a pourtant dressé, le 19 octobre à Rabat, un constat déplorable de la situation sur le continent africain : “L’Afrique est particulièrement concernée. (La corruption lui) fait perdre 150 milliards de dollars”. L’ancien président français intervenait dans le cadre de la Conférence internationale sur la bonne gouvernance organisée par l’association française #StopCorruption, et l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC). L’événement, placé sous le thème “Prévenir et lutter contre la corruption : un défi pour le développement du continent africain, une…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner