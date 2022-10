Cannabis : la formation des médecins et pharmaciens à la traîne

Aurait-on mis la charrue avant les bœufs ? Nomination de Mohamed El Guerrouj comme directeur par intérim de la nouvelle agence de régulation (ANRAC), délivrance de 10 licences d’exploitation à des entreprises pharmaceutiques et industrielles… l’application des dispositions de la loi 13.21 sur la légalisation du cannabis thérapeutique s’accélère. Mais la question de la formation des professionnels de la santé n’a toujours pas été mise sur la table. “Nous avons mené des études qui prouvent l’efficacité du cannabis et des cannabinoïdes dans le traitement de certaines pathologies. Cela soigne vraiment des gens, la formation des médecins doit aujourd’hui être prioritaire”, réagit le professeur de pharmacologie à l’Université de Montréal Mohamed Ben Amar. Ce dernier estime donc que former les professionnels rapidement est “une nécessité”. Idem pour Rabii Redouane, président de l’instance consultative sur le cannabis. Avec d’autres spécialistes, il appelle depuis près…

