“Mohammed V ou la monarchie populaire” : ce que le Maroc doit à son dernier sultan

À l’heure où de nombreux pays du monde arabe connaissent des changements chaotiques, le Maroc s’est engagé dans un vaste processus de réforme donnant l’exemple d’une évolution dans la stabilité.

Cette stabilité doit beaucoup à une monarchie dont l’une des figures de proue demeure le roi Mohammed V, qui fut à la fois le père de l’indépendance et celui qui fit passer le pays dans le monde moderne.

Roi restaurateur et roi fondateur, à l’écoute de son peuple, il a su combiner harmonieusement tradition et progrès, anticipant tous les changements nécessaires, notamment touchant à la condition de la femme, tout en affirmant le rôle spécifique du Maroc comme trait d’union entre les deux rives de la Méditerranée et pivot nécessaire entre le monde européen et l’Afrique subsaharienne.

Cet ouvrage est à la fois une réflexion sur les lois de la politique du Maroc et un document historique consacré à l’action de ce souverain, dernier sultan de l’empire chérifien et premier roi du Maroc contemporain.

«Mohammed V ou La monarchie populaire» Charles Saint-Prot

