“Never Split the Difference” : tous les tricks du négociateur pour le FBI Chris Voss

Même si, contrairement à Chris Voss, célèbre négociateur pour le FBI, nous sommes rarement amenés à tenir tête à un forcené reclus dans une banque, notre vie quotidienne s’apparente à une succession de négociations dont nous ne sortons pas toujours vainqueurs. Cette promotion dont on rêve, sans cesse repoussée ; ce prêt bancaire qu’on hésite à demander ; les exigences d’un enfant auxquelles on finit par céder…

De ses expériences au sein du FBI, Chris Voss a puisé une série de principes, de tactiques et de stratégies émotionnelles et communicationnelles capables de désarmer l’interlocuteur le plus récalcitrant ou le plus retors, dans toutes les formes de négociation.

