“Elon Musk, l’homme qui invente notre futur” : la biographie du génie controversé

De l’Hyperloop à Paypal, en passant par Tesla, Neuralink, SpaceX… la vie de millions de personnes est influencée par les multiples inventions de ce Géo Trouvetou des années 2000. Leur point commun : elles représentent l’avant-garde de la technologie. Voitures électriques, voyages spatiaux, neurotechnologie… Elon Musk, Sud-Africain né en 1971, puis naturalisé américain, veut transformer les dernières découvertes scientifiques en projets concrets et… lucratifs.

Cet innovateur génial est le roi de l’anticonformisme, le nom du dernier de ses sept enfants, “X Æ A-12”, en témoigne. L’esprit libre, conquérant et novateur, il n’hésite pas à prendre des risques, quitte à sacrifier sa vie familiale et à s’aliéner une partie de son entourage professionnel. C’est ce qu’on découvre en lisant Elon Musk, l’homme qui invente notre futur.

L’auteur de cette biographie, Luc Mary, écrivain et historien, s’est attaché à retracer la vie d’Elon Musk depuis son enfance jusqu’aux récents succès des lanceurs SpaceX. S’appuyant sur les témoignages de proches, il révèle et décrypte la personnalité d’un entrepreneur hors du commun, aussi performant sur le plan technologique qu’exigeant avec lui-même et ses équipes. Un seul crédo : la volonté de performer.

Parmi les multiples défis qu’il a décidé de relever, ou qu’il s’est lancés à lui-même, celui de coloniser la planète Mars. Fantasque et imprévisible, Elon Musk est aujourd’hui considéré comme l’homme le plus riche de la planète, ce qui en fait l’un des influenceurs économiques les plus puissants de sa génération.

