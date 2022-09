“Friendship and Physics”: Stephen Hawking, le scientifique et l'ami

Icône des cinquante dernières années, Stephen Hawking semble incarner le génie : jamais depuis Albert Einstein une figure scientifique n’a occupé une telle position dans la conscience populaire. Dans ces mémoires passionnantes, l’écrivain et physicien Leonard Mlodinow raconte l’histoire de son ami et de leur collaboration, offrant un récit intime sur ce géant de la science.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2003, lorsque Stephen a demandé à Leonard s’il envisageait d’écrire un livre avec lui, la suite du best-seller Une brève histoire du temps. Ayant passé des années à travailler sur un deuxième livre, The Grand Design, ils ont forgé une connexion profonde et Leonard a acquis une bien meilleure compréhension de la vie quotidienne et des luttes de Stephen, ainsi que de sa compassion et de sa bonne humeur.

Ensemble, ils étaient obsédés par la phrase parfaite, débattaient de la physique et parcouraient parfois les voies navigables de Cambridge avec du champagne et des fraises. Avec le temps, Leonard s’est mis à terminer les blagues de Stephen, réprimander ses méfaits sporadiques et apprendre comment les difficultés de sa maladie ont contribué à forger cette perspective unique sur l’univers.

En tissant leur histoire commune avec une représentation clairvoyante des réalisations scientifiques de Hawking, Mlodinow écrit un beau portrait de Stephen Hawking en tant qu’homme brillant, espiègle et généreux dont la vie était non seulement exceptionnelle mais aussi véritablement inspirante.

«Stephen Hawking - Friendship and Physics» Leonard Mlodinow 110 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc