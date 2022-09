Rabat en fête et en musique, Haroun en tournée, Kad Merad au ciné... les sorties de la semaine

Rabat en fête et en musique

Festival. Dans la continuité du projet “Rabat, capitale culturelle africaine”, le ministère de la Culture organise la première édition des Grands Concerts de Rabat, toujours dans le but de contribuer au dynamisme et à l’attraction culturelle de la ville. Sept chanteurs et musiciens, exclusivement africains, ont donc été invités à se produire, avec une programmation qui semble axée autour des artistes les plus en vogue du moment. Parmi eux, la chanteuse Manal Benchlikha, les rappeurs Snor, El Grande Toto et Lartiste. Le phénomène franco-congolais de la musique urbaine Dadju sera également de la partie, de même que la chanteuse Ayra Starr. Mais un véritable vétéran de la musique malienne, le célèbre musicien et compositeur Salif Keita, surnommé “The golden voice of Africa” qui a à son actif plus d’une quinzaine d’albums, viendra lui aussi à la rencontre de son public marocain. A l’OLM Souissi, Rabat, du 22 au 24 septembre.

Seulement pour rire

Humour. Considéré par beaucoup comme le digne héritier de Guy Bedos, Haroun…