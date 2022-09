“Tisser le temps politique au Maroc” : l'analyse des politologues Béatrice Hibou et Mohamed Tozy

Les politologues Béatrice Hibou et Mohamed Tozy ont regroupé dans cet essai trente ans d’enquêtes de terrain, d’entretiens et d’observations pour montrer comment les changements démographiques et dans l’environnement, ainsi que les différentes évolutions économiques, ont profondément transformé les façons de gouverner les hommes et les territoires du royaume.

Avec cette recherche, les auteurs donnent à voir une autre dimension de la colonisation, et des modes de gouvernement et de domination au Maroc. Pour eux, il n’est pas question d’un passage de l’empire chérifien à l’état-nation dont le protectorat français aurait jeté les fondements, ni de la perpétuation d’une tradition impériale résiduelle au cœur de l’État moderne.

Il s’agit plutôt d’un assemblage de ces deux logiques, qui existaient déjà dans les siècles précédents. L’Empire et l’Etat-nation ne sont ni une alternative, ni une contradiction. Ils seraient tous les deux les ressorts d’une même domination, qui ne se réduit pas à la seule figure du roi.

Ils sont en tension continue, tension dont procède l’historicité de l’imaginaire politique marocain et qui en tisse le temps singulier.

Tisser le temps politique au Maroc, de Béatrice Hibou et Mohamed Tozy, éditions Karthala.

