[VIDÉO] Hicham Lasri, cinéaste, écrivain et dessinateur, passe “Au Tablier !” avec TelQuel

Hicham Lasri ne s’arrête jamais. Après avoir réalisé un épisode de la mini-série Netflix “L’Amour, la vie etc.”, le cinéaste, écrivain et dessinateur sort son cinquième roman “Big Data Djhad”. Fidèle à son style d’outsider, Hicham Lasri s’attaque à notre nouveau modèle de société, aveuglement centré sur l’image et sur les réseaux sociaux. Dans “Big Data Djihad”, Lasri ne fait pas que s’attaquer à cette société, il a surtout l’ambition de montrer qu’on peut très bien vivre sans Internet. Un certain optimisme qui rompt en quelque sorte avec le style d’un artiste qui n’hésite pas à choquer pour interpeller l’audience sur des réalités crues du Maroc.

À quelques jours de la publication de son ouvrage, la cheffe Rim Chami a invité Hicham Lasri dans sa cuisine, pour réaliser, pas un film cette fois-ci, mais une tarte fraîche aux tomates cerise et au fromage blanc. Voyons si l’homme qui se décrit comme “cuisinier de plats chelous et personnels” est aussi talentueux en cuisine que sur un tournage. Au menu : le parcours de Hicham Lasri, de ses études de droit au monde du cinéma, un style atypique, voire choquant pour certains, pour aboutir sur Hicham Lasri, l’écrivain-dessinateur.

Le défi du jour : Rim Chami ne donnera la recette de la pâte qu’une seule fois à Hicham Lasri. Notre invité devra retenir les ingrédients, mais aussi et surtout les quantités nécessaires pour réussir une bonne tarte aux tomates cerise.