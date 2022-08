L’ONEE finalise sa short-list pour la station de dessalement de Casablanca

L’ONEE aurait, selon nos informations, procédé à la présélection de trois consortiums sur les six ayant soumissionné à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI), publié le 21 mars 2022, pour la réalisation et l’exploitation de la station de dessalement de la région Casablanca-Settat. Un appel d’offres auquel avaient soumissionné des entreprises majeures dans le secteur et disposant d’une expertise dans le domaine. À l’image de l’Espagnol Abengoa qui a remporté l’AMI pour la station de dessalement d’Agadir, le Drançais Veolia, l’Israélien IDE Technologies, le Japonais Mistui ou encore le groupe marocain SGTM. Pour rappel, l’AMI porte sur la construction d’une station de dessalement pour la région de Casablanca-Settat, qui devrait assurer l’alimentation en eau potable de la métropole et l’irrigation de 5000 hectares de terres agricoles. Cette infrastructure devrait permettre de bénéficier d’une capacité de 548.000 m3 d’eau traitée/jour, extensible à 822.000 m3, et sera essentiellement alimentée par de l’énergie renouvelable. Le groupement qui remportera l’appel d’offres ne sera pas…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner