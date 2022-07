FAR : bientôt la création d’une région militaire dans le nord du royaume ?

Sa création pourrait être annoncée en marge de la commémoration, le 20 août, de la Révolution du roi et du peuple. Mais même si aucune annonce officielle ne le confirme, les Forces armées royales (FAR) devraient se doter dès la mi-août d’une Zone Nord, selon plusieurs sources médiatiques. La création de ce poste de commandement interviendrait donc six mois après l’opérationnalisation de la Zone Est. Cette dernière, placée sous le commandement du général de division Mohammed Miqdad, borde la frontière avec l’Algérie, d’Oujda à Figuig, et englobe les trois secteurs opérationnels de Saghro, Tafilalet et l’Oriental. Son QG établi à Errachidia permet d’assurer la jonction avec la Zone Sud, la première région militaire, sous le commandement du général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR.

Se protéger d’un voisin…