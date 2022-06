LES IMPÉRIALES 2022 une 5ème édition sous le thème EDITION MOROCCO TOMORROW: BRANDS ⦁ CULTURE ⦁ TALENTS ⦁ TECH 

Avec près de 3 000 participants marocains et internationaux lors des précédentes éditions, en 2019 et 2020, l’événement annuel « Les Impériales » s’est imposé avec succès comme carrefour de rencontre des différents acteurs du secteur du Marketing, de la Communication et des Médias, qu’ils soient annonceurs, agences, marques ou indépendants.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

C’est à l’initiative de l’Association Les Impériales, créée en 2018, que l’événement éponyme est devenu, au fil des éditions, l’une des rencontres sectorielles nationales phares de l’année. Un secteur constitué de plus de 8 500 PME et représentant un chiffre d’affaires de près 12 milliards de DH/an, un des maillons forts de l’économie nationale.

UNE THEMATIQUE D’ACTUALITÉ

« Les Impériales » reviennent en force en 2022, avec une thématique d’actualité, qui s’inscrit délibérément dans la ligne du nouveau modèle de développement national : valoriser les compétences, les talents et les savoir-faire nationaux. Dans ce contexte, la notion de « nation branding » a été placée au cœur des stratégies nationales de relance économique, véritable catalyseur qui assurera une dynamique majeure pour la relance de notre économie nationale, tant sur le marché local qu’international.

« Le rôle du secteur du Marketing et de la Communication est indéniable, dans la contribution à la promotion de la compétitivité nationale et la promotion de la « Marque Maroc », souligne Anouar Sabri, président de l’Association Les Impériales. La thématique de cette 5ème édition, que nous avons intitulé « Morocco Tomorrow : Brands ⦁ Culture ⦁ Talents ⦁ Tech » se déclinera sous différents axes, en créant le lien avec le secteur, en connectant le marché sur les grandes tendances du marketing, du digital et des nouvelles technologies, en réhabilitant la dimension culturelle de la production publicitaire, en valorisant ses métiers et ses talents, et en étant dans la prospective, notamment par la mise en avant de la nouvelle vague du Web 3.0 et du métavers».

UNE PROGRAMMATION INNOVANTE

Avec une programmation riche et un parterre d’experts nationaux et internationaux, la 5ème édition « Les Impériales 2022 » innove, avec différents formats originaux : plateau TV, quick talk, keynotes, panels et ateliers autour de cette thématique d’avenir. Les temps forts de ces journées :

– Cérémonie d’ouverture : Morocco Tomorrow

– Présentation de l’étude « les Marocains et le made in Morocco »

– Soirée « Love Brand » : Remise des trophées Love Brand et The good pitch

– Soirée de Gala : Remise des trophées « Les ÉTOILES »

PRIX « LES ÉTOILES » : LES SOUSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Les célébrités, les marques, les agences et les campagnes qui se sont démarquées durant l’année 2020-2021 seront primées lors de la soirée de Gala « Les Étoiles », apogée de cette édition riche et enrichissante.

La participation aux prix « Les Étoiles » est d’ores et déjà ouverte aux marques, agences, équipes marketing internes, concepteurs, bureaux de conseil, agences de relations publiques, associations caritatives et à toutes les autres organisations qui ont fourni un marketing exceptionnel en 2020 et 2021. Les souscriptions sont à soumettre en ligne sur le site officiel de l’événement : www.lesimperiales.com

EN MARGE DE L’ÉVÉNEMENT « LES IMPÉRIALES 2022 »

Le Musée de la Publicité et des Médias

Durant la semaine de l’événement, le « Musée de la Publicité et des Médias » reprendra ses quartiers à Casablanca pour dresser un panorama des objets publicitaires qui ont fondé l’histoire de cet art sociologique au Maroc. De sa naissance jusqu’à ses plus récentes créations, la collection du Musée témoigne de la richesse et de l’évolution de la culture publicitaire et médiatique marocaine.

L’Essentiel

Suite à chaque édition, l’Association Les Impériales retrace l’intégralité du contenu scientifique développé tout au long de l’événement dans son ouvrage L’Essentiel. Ce condensé reprend l’essentiel des thématiques et des conférences traitées lors de l’événement, ainsi que les case studies détaillés de toutes les campagnes soumissionnées.