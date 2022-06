“L’estime de soi” : reprendre confiance avec le Dr Nadia Kadiri

Avoir une bonne estime de soi, plus facile à dire qu’à faire ? C’est le thème que choisit d’évoquer Nadia Kadiri dans cet essai.

De la capacité de chaque individu à se représenter ses actes et ses pensées à la possibilité de développer cette force intérieure permettant à chacun de s’explorer, il y a plusieurs phases cathartiques pour espérer s’accomplir.

Écrit pour un large public, ce livre invite à un hédonisme éthéré, à un égoïsme “positif”, et à la capacité d’éclairer les différents visages de l’amour de soi. Le but ? Éviter l’écueil vers lequel nous poussent une partie de notre âme, les sentiments d’angoisse, la dépression, les addictions et autres formes de souffrance.

À moins de prendre le problème par l’autre bout, et de se tourner vers les sagesses orientales qui nous convient à s’aimer juste assez pour, à la fin, s’oublier.

«L’estime de soi»

