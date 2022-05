L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)  signe un accord de siège avec le Gouvernement marocain 

Le Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Prof. Slim KHALBOUS sera en visite officielle au Maroc du 28 mai au 1er juin 2022. Cette visite sera marquée par la signature de plusieurs conventions, dont un accord de siège avec le Ministère marocain des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La signature de cet accord vise à renforcer le réseautage et les programmes de coopération internationale dans le domaine scientifique, à favoriser une plus grande proximité des institutions membres, traduit une volonté de mieux accompagner les politiques publiques en matière d’enseignement et de recherche et officialise le lancement du bureau national AUF Maroc.

Cette signature donnera un nouvel élan à la coopération déjà riche entre l’AUF et le gouvernement du Royaume du Maroc notamment à travers la mise en place de projets coconstruits et territorialisés dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche : mise en place du réseau des CEF, perspective de mise en œuvre d’un projet structurant sur la mobilité Sud-Sud, création de consortiums internationaux de recherche interdisciplinaire…

Le Bureau National Maroc est une implantation de proximité dont la vocation est de mettre en œuvre des actions structurantes et innovantes, issues de la stratégie de l’AUF pour 2021 – 2025 en réponse aux besoins des territoires, et qui sont coconstruites avec les acteurs locaux.