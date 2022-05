Jacob Delafon, filiale du Groupe KOHLER, leader mondial de l’univers de la salle de bain, renforce son engagement vis-à-vis de son écosystème à travers l’organisation de la « Caravane Jacob Delafon », une démarche inédite de formation et de sensibilisation en faveur des professionnels de la salle de bains.

Depuis sa fondation à Paris il y a plus d’un siècle, la marque Jacob Delafon incarne des valeurs d’excellence et de raffinement, et représente un choix de qualité supérieure aux yeux des utilisateurs. Les produits de la marque sont fabriqués selon des procédés pointus en utilisant des matériaux de haute qualité, avec un niveau d’assemblage et de finition supérieure. Cette spécificité fait que ces produits requièrent un haut degré d’exigence lors de leur installation et de leur entretien afin de garantir un niveau de fonctionnalité et de durabilité optimale.

La marque avait déjà engagé différents partenariats avec les corps de métier de la salle de bains, à travers des sessions de présentation des produits et des training au niveau de ses showrooms et points de vente, qui ont généré un intérêt marqué de la profession.

Aujourd’hui, Jacob Delafon va plus loin en allant à la rencontre de ces professionnels. Durant 2 semaines du 23 mai au 05 juin, les équipes de Jacob Delafon silloneront six grandes villes marocaines : Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir. Le but étant d’aller à la rencontre des techniciens, plombiers et installateurs dans les principaux quartiers commerçants où ils opèrent. Des animateurs experts seront chargés de leur présenter les différents produits de la marque, et de dispenser des modules de formation au profit des installateurs et plombiers qui le souhaitent afin de leur présenter les dernières innovations techniques, et de les aiguiller en vue d’une meilleure maîtrise de leur métier et une meilleure connaissance des pratiques actuelles.

À travers cette initiative pédagogique inédite et novatrice, Jacob Delafon contribue à favoriser la montée en compétence des artisans et techniciens marocains, et à leur fournir des outils visant à assurer un niveau de prestation en adéquation avec les exigences des clients particuliers et professionnels, tout en tissant avec eux des partenariats à valeur ajoutée afin d’en faire de véritables ambassadeurs de la marque.