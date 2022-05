L'Algérie ne veut aucun "médiateur" dans la rupture unilatérale de ses relations avec le Maroc

La sortie médiatique du chef de la diplomatie algérienne vient apporter un démenti aux informations faisant état d’une médiation saoudienne pour aplanir les différends entre le Maroc et l’Algérie. Rapportée par l’agence de presse officielle APS samedi 20 mai, la déclaration de Lamtane Lamamra intervient après la visite le même jour de son homologue saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saud, et les informations faisant état d’une tentative de médiation pour réconcilier les parties.

« Les raisons qui ont conduit à la décision de rompre les relations avec le Maroc n’ont pas changé et la position de l’Algérie sur cette question ne changera pas non plus », a déclaré une source diplomatique au média algérien TSA, ajoutant qu’« il n’a pas été question des relations algéro-marocaines dans ces entretiens ».

Lamamra de son côté a refusé d’évoquer un éventuel rapprochement avec le royaume avec lequel il se dispute l’hégémonie au Maghreb et qui est en désaccord sur le conflit du Sahara ainsi que sur le soutien algérien au Front Polisario.

Guerguerat, affaire des camionneurs, oasis de Figuig, fermeture du Gazoduc Maghreb Europe, le Maroc et l’Algérie ont connu ces derniers mois, un nouvel épisode de relations tendues. Depuis le 24 août 2021, l’Algérie avait officiellement annoncé la rupture unilatérale de ses relations diplomatiques avec le Maroc après une série d’événements autour de la question du Sahara.

Lors de sa visite jeudi, Ben Farhan a qualifié les relations entre l’Algérie et l’Arabie saoudite, de « jalon essentiel » de l’action arabe commune.

« L’Arabie saoudite soutient l’Algérie dans son ambition de rejoindre le Conseil de sécurité des Nations unies. Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle important en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde », a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne à l’issue d’une audience avec le président Abdelmadjid Tebboune.

Pour rappel, l’Algérie a présenté sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2024-2025 en février de l’année dernière.