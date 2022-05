Béni Mellal: une enquête ouverte après qu'un policier a tiré avec son arme de service en dehors des horaires de travail

Selon les données préliminaires, la personne blessée se trouvait en compagnie de quatre autres individus près du domicile du policier au quartier « Chraibi » à Béni Mellal, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Un conflit a éclaté entre le policier et ces personnes suite au tapage nocturne qu’elles ont causé en raison de leur état second, avant que le policier n’utilise l’arme individuelle mise à sa disposition pour les besoins de ses fonctions et ne tire une balle qui a touché l’un des individus en question, précise la même source.

La personne blessée a été transférée au Centre hospitalier universitaire de Casablanca pour recevoir les soins nécessaires, alors que le fonctionnaire de police et le reste des individus ont été placés en garde à vue, à l’exception d’un mineur qui a été placé sous surveillance.

les circonstances de l’usage de l’arme à feu du policier devront être éclaircis dans le cadre de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de démêler les circonstances de l’usage de l’arme de service, conclut le communiqué.

(Avec MAP)