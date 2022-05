Outsourcing : Dakar, tête de pont d’Intelcia en Afrique

Les chiffres portent une ambition…“un peu folle”, selon les mots de Karim Bernoussi, le PDG d’Intelcia, en ce jour d’inauguration, en grande pompe, du troisième site du groupe au Sénégal, et le second à Dakar. En six ans seulement, depuis 2016, l’outsourceur marocain a fait passer ses effectifs de 7000 collaborateurs à 35 000 et multiplié son chiffre d’affaires par dix. “En 2025, nous tablons sur 1,5 milliard d’euros et je peux vous dire que nous irons au-delà. Et peut-être même avant cette échéance”, confie, à TelQuel, Jean-Yves Kotto, le chairman Afrique subsaharienne d’Intelcia. Pour y arriver, le groupe marocain spécialisé dans la relation client (ou CRM, pour Customer relationship management) mise justement sur l’Afrique subsaharienne.

Champion du Sud

“Nous comptons nous positionner comme un champion du Sud, capable de titiller de grands groupes établis”

“La région Afrique…