Congé de paternité : le Conseil de gouvernement adopte une modification du statut des fonctionnaires

Quinze jours de congé pour tout nouveau père fonctionnaire de l’État. Le Conseil du gouvernement, réuni ce jeudi 19 mai, a procédé à la mise en œuvre de l’un des points phares inclus dans l’accord social, signé fin avril avec le patronat et les syndicats.

Proposé par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, le projet de loi prévoit pour tout fonctionnaire homme un congé payé de 15 jours à la naissance d’un enfant.

Une autorisation d’allaitement pour les femmes

Quant aux fonctionnaires femmes, elles auront droit à une autorisation d’allaitement d’une heure par jour, à partir de la date de fin du congé de maternité (qui est de 14 semaines) jusqu’à ce que le bébé atteigne l’âge de deux ans, a annoncé le porte-parole de l’Exécutif, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse.

Pour rappel, l’accord social signé entre le gouvernement, la CGEM et les syndicats les plus représentatifs avait également prévu, pour les fonctionnaires du secteur public, une augmentation du SMIG à 3500 dirhams et la suppression de l’échelle 7 (pour les fonctionnaires appartenant aux catégories d’adjoints administratifs et assistants techniques).

Quant au secteur privé, les signataires de l’accord se sont mis d’accord sur une augmentation progressive du SMIG, fixée à 10 % d’ici septembre 2023.