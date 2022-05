Tri sélectif des déchets ménagers : la commune de Casablanca lance une campagne de sensibilisation

Depuis Ain Sebaa, la présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, a lancé jeudi dernier la campagne visant à sensibiliser les habitants de la capitale économique au tri sélectif des déchets ménagers.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la stratégie communale sur la gestion durable et écoresponsable des déchets de la ville. Sa stratégie repose sur plusieurs axes, dont la fermeture de la fameuse décharge sauvage de Mediouna et le transfert des reliquats vers la nouvelle décharge contrôlée, mise en service fin 2021.

Opération recyclage

Le tri des déchets, qui doit se faire à la source, sera réalisé selon deux flux. Il s’agit de séparer les déchets recyclables (carton, verre, métal et plastique) des ordures non recyclables (déchets organiques, restes de nourriture, etc.) avant de les placer dans le bac qui correspond.

Cette opération sera généralisée dans tous les quartiers de la mégalopole d’ici début 2023. C’est l’une des solutions prévues dans les clauses des contrats actuels de gestion déléguée des services de la propreté.

♻️ Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la campagne de sensibilisation au Tri sélectif Bi-Flux dans le cadre du « Jeudi Propre » By Casa Baia. 16 sites pilotes, 1 site pilote par arrondissement. La réussite de ce lancement concerne chacune et chacun de nous ! pic.twitter.com/pPu2MnPtRB — Nabila Rmili (@nabila_rmili) May 17, 2022

L’objectif est de réinventer la décharge de Casablanca, grâce à un écosystème de traitement et de valorisation des déchets. Ainsi, la nouvelle décharge contrôlée de la ville ne traitera que les ordures biodégradables.

Pour la maire de la ville blanche, ce projet revêt une importance cruciale, autant pour le conseil communal que pour les habitants. “Il touche à notre sécurité environnementale et à notre bien-être sanitaire sur le long terme, notamment pour les générations futures”, a-t-elle déclaré à nos confrères de SNRTnews.