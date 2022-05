Le Maroc ouvrira un “poste diplomatique” en Gambie

En visite officielle au Maroc, le ministre gambien des Affaires étrangères a réaffirmé, le mardi 17 mai, le soutien ferme de son pays à la marocanité du Sahara.

Reçu par son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre gambien a également annoncé dans ce sens que les deux pays s’apprêtent à organiser une commission mixte maroco-gambienne à Banjul, ajoutant qu’une équipe du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger se trouve actuellement en Gambie en vue d’y ouvrir “un poste diplomatique” du Maroc.

Le chef de la diplomatie gambienne a aussi réitéré le soutien de son pays au plan d’autonomie proposé par le Maroc, rappelant que la Gambie fut le premier pays à ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla, partie intégrante du territoire marocain, a-t-il précisé.

Tangara a aussi mis en avant l’excellence des relations entre son pays et le royaume. “C’est ma première visite officielle au Maroc après les élections présidentielles et législatives et la formation du nouveau gouvernement en Gambie, un fait qui démontre amplement l’excellence des relations entre nos deux pays”, a-t-il souligné.

à lire aussi Mamadou Tangara : un Oujdi de coeur à la tête de la diplomatie gambienne

(avec MAP)