Elon Musk veut des garanties sur les faux comptes pour débloquer l’acquisition de Twitter

Dans un tweet, Elon Musk a indiqué ce mardi 17 mai que “le directeur exécutif de Twitter (avait) refusé hier de prouver que moins de 5 % des comptes étaient des faux”. “Jusqu’à ce qu’il le fasse, la transaction ne pourra pas aller de l’avant”, a-t-il ajouté.

Elon Musk faisait ainsi référence aux explications fournies lundi par Parag Agrawal, le patron de Twitter, sur les mesures prises pour lutter contre les spams et les faux comptes. Agrawal avait notamment indiqué que les chiffres de Twitter, selon lesquels moins de 5 % des comptes de la plateforme sont des faux, sont “basés sur de multiples reproductions d’analyses humaines de comptes, qui sont sélectionnés de manière aléatoire”.

“Comment les annonceurs peuvent-ils savoir ce qu’ils paient vraiment ?”, avait-il également tweeté en réaction au fil d’Agrawal. “C’est une question fondamentale pour la santé financière de Twitter.”

So how do advertisers know what they’re getting for their money? This is fundamental to the financial health of Twitter.

