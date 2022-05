Le président du Parti populaire espagnol en visite à Sebta ce mardi

Selon le média espagnol, Alberto Núñez Feijóo tiendra une réunion avec le président de Sebta, Juan Vivas, et avec les principaux représentants des entrepreneurs locaux, auxquels il présentera le projet économique du parti de droite, “élaboré pour lutter contre la crise économique et sociale que traverse l’Espagne, en s’axant sur les réductions d’impôts pour les ménages et les entreprises”.

Au cours de cette visite, Alberto Núñez Feijóo présidera également le conseil d’administration du Parti populaire à Sebta, afin de soutenir les projets entamés dans la ville.