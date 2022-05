France : Élisabeth Borne première cheffe de gouvernement depuis 30 ans

Alors que Jean Castex annonçait ce lundi 16 mai qu’il quittait son poste “sans remords”, le nom de son successeur tardait à se faire connaître. Celui-ci a fini par être dévoilé : Elisabeth Borne est la nouvelle Première ministre d’Emmanuel Macron. L’Élysée l’a annoncé dans un communiqué, mettant fin à une longue attente.

“Le Président de la République a nommé Mme Elisabeth Borne Première ministre et l’a chargée de former un gouvernement”, a déclaré la présidence dans un communiqué. “C’est le choix de la compétence au service de la France, d’une femme de conviction, d’action et de réalisation”, a expliqué par ailleurs l’Élysée.

Polytechnicienne et âgé de 61 ans, elle aura dorénavant la lourde responsabilité de mener la politique du gouvernement après avoir été ministre pendant la totalité du précédent quinquennat du chef de l’État.

D’abord comme ministre des Transports où elle a entamé la réforme de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), avant de prendre la tête du ministère de la Transition écologique en 2019 (ministère de tutelle du ministère des Transports), puis ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion sous le gouvernement Castex (à partir de juillet 2020).

À ajouter que son nom était régulièrement cité depuis la réélection d’Emmanuel Macron le 24 avril. Le président avait précisé vouloir un Premier ministre au profil “social, environnemental et productif”.

“Elle a la culture de l’État, du territoire et de l’entreprise” et a démontré “sa capacité à mener des réformes”, a souligné l’Élysée. “La transition écologique est au cœur de son engagement” et c’est “une femme de gauche avec un engagement social, notamment pour la jeunesse, avec l’apprentissage et le contrat d’engagement jeunesse”. De plus, Elisabeth Borne est “engagée depuis le début au côté du président et au cœur de la majorité”, en ayant adhéré au parti de La République En Marche en 2017, a-t-elle affirmé.

La formation du gouvernement devrait désormais intervenir dans les “jours qui viennent”, a-t-on indiqué dans l’entourage du président.

(avec AFP)