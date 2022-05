Casablanca va allouer 150 millions dirhams pour renforcer l'offre sanitaire de ses hôpitaux

Une grosse enveloppe pour remettre à niveau, créer et renforcer la capacité sanitaire de la ville blanche. Les conseils préfectoral et de la ville de Casablanca recevront dans les jours à venir, les offres concernant les projets de l’extension et de la modernisation de quatre centres hospitaliers provinciaux pour un budget de 150 millions de dirhams, rapportent nos confrères d‘Assabah

Selon le quotidien arabophone, ce projet de réhabilitation concerne les hôpitaux de Mohamed V (Hay Mohammadi), Mansour (Sidi Bernoussi), Mohamed Sekkat (Ain Chok) et Mohamed Bouafi (Al Fida). En vertu de cette extension, ces centres hospitaliers disposeront de centres de consultation externe, de pôles de dermatologie ainsi que d’autres dédiés à la psychiatrie.

Ces projets portent également sur la construction de deux centres de santé de proximité ainsi que l’amélioration de l’offre sanitaire psychiatrique, au niveau des arrondissements d’Al Fida, de Hay Mohammadi, de Ben M’sik, de Moulay Rachid et de Hay Hassani, pour un budget de de plus de 87 millions de dirhams. De son côté, le ministère de tutelle y contribuera avec l’acquisition des équipements médicaux nécessaires pour ces nouvelles installations.