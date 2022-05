Zakya Daoud : “Les femmes ne peuvent pas être des héroïnes, c’est encore mal vu”

Pourquoi le nom de Zaynab Nefzaouia ne sonne pas aussi familier que celui de Youssef Ibn Tachfine ? Pourtant, ils étaient époux, et c’est ensemble qu’ils ont régné pendant le début de la dynastie almoravide. A l’un, on impute le titre de “roi”, à l’autre, celui de “femme influente”.

A l’instar de Zaynab Nefzaouia, nombreuses sont les femmes de notre histoire que les récits officiels ont longtemps écartées, et dont la mémoire se perd au fil des années qui passent. Les noms de Touria Chaoui, première femme marocaine devenue pilote, ou encore de Saïda Menebhi, militante et poète, devenue symbole féminin de la répression des années de plomb, sont pour beaucoup inconnus. Zakya Daoud explique la finesse des frontières entre oubli, omission et effacement volontaire lorsqu’il s’agit de la place des femmes dans l’histoire.