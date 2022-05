Tan-Tan : mise en échec d’une tentative d’immigration illégale, 22 Subsahariens interceptés

Cette intervention a permis d’appréhender sept individus (six Marocains et un Mauritanien résidant au Maroc) soupçonnés de liens avec le réseau criminel impliqué dans l’organisation de cette opération, et d’intercepter 22 candidats à l’immigration clandestine, originaires de pays d’Afrique subsaharienne, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’opération sécuritaire a également abouti à la saisie d’un canot pneumatique équipé de deux moteurs, des conteneurs où est stocké le carburant, de deux voitures, d’un appareil de localisation GPS et enfin d’un téléphone satellite.

Les organisateurs de l’opération d’immigration ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de confondre le reste des personnes liées à ce réseau criminel et de déterminer ses éventuelles ramifications et liaisons, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc.

(avec MAP)