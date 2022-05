Un prix Pulitzer spécial pour les journalistes ukrainiens

Lundi 9 mai, Marjorie Miller, la représentante des Prix Pulitzer, a salué le “courage, l’endurance et l’engagement des journalistes d’Ukraine pour rapporter la vérité pendant l’invasion impitoyable de leur pays par (le président russe) Vladimir Poutine et sa guerre de propagande en Russie”.

“Malgré les bombardements, les enlèvements, l’occupation et même les morts dans leurs rangs, (les journalistes ukrainiens) ont persévéré pour fournir une image précise d’une terrible réalité, faisant honneur à l’Ukraine et aux journalistes à travers le monde”, a jugé Marjorie Miller qui s’exprimait lors d’une cérémonie de remise de ces prix à New York.

Selon le Comité de protection des journalistes, au moins sept journalistes, dont trois Ukrainiens, ont été tués depuis que la Russie a lancé une invasion à grande échelle sur son voisin ukrainien le 24 février.

Autres prix décernés

Les prix Pulitzer, administrés par l’université Columbia dans le nord de Manhattan, ont également décerné pour leur 106e édition plusieurs prix à un large éventail de la presse américaine pour leurs couvertures de l’actualité locale, nationale et internationale en 2021.

Parmi ces médias récompensés, le New York Times, l’un des premiers journaux de la planète, décroche trois prix. L’un pour une enquête nationale sur les contrôles routiers par les polices américaines, soldés par des centaines de morts par armes à feu pour lesquelles les agents échappent en général à toute sanction. Le New York Times a également gagné le Pulitzer “international”, et une récompense de 15.000 dollars pour son enquête sur le terrible bilan civil des frappes aériennes menées par les États-Unis au Moyen-Orient, notamment en Irak, en Syrie et en Afghanistan.

Son concurrent le Washington Post a, par ailleurs, été distingué dans la catégorie “service public” pour sa couverture de l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans de l’ancien président Donald Trump, “l’un des jours les plus sombres de la nation”.

Honneur également pour la presse régionale aux États-Unis avec, parmi nombre de récompenses, un Pulitzer “journalisme d’investigation” pour le Tampa Bay Times pour une enquête sur les pollutions et les risques toxiques d’une usine de recyclage de batteries en Floride.

(avec MAP)