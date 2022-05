Maroc-Égypte : visite du ministre des Affaires étrangères et inauguration du nouveau siège de l’ambassade égyptienne à Rabat

Lors d’un point de presse conjoint entre les deux ministres, Nasser Bourita a indiqué qu’il y avait “une convergence de vues entre le Maroc et l’Égypte et une volonté de renforcer la coordination bilatérale en initiatives conjointes au service aussi bien des intérêts des deux pays que de la sécurité, de la paix et de la stabilité régionales”.

Dans ce sens, les deux parties se sont mises d’accord sur l’élaboration d’un agenda de coopération dans plusieurs domaines durant les prochaines semaines, précisant que cet agenda serait concrétisé lors de rencontres de Haut niveau entre le roi Mohammed VI et le président Abdel Fatah Al-Sissi.

Les entretiens ont également porté sur plusieurs questions régionales en Afrique du Nord telles que le dossier libyen, au Proche-Orient, ainsi que dans le continent africain et l’espace euro-méditerranéen, a fait savoir Bourita.

Le ministre des Affaires étrangères marocain a en outre mis en avant les liens particuliers entre le roi et le président Al-Sissi, ainsi que le partenariat privilégié existant entre les deux pays. Et de souligner que les instructions royales sont claires quant à la nécessité de la coordination et de la concertation avec l’Égypte concernant les questions internationales et régionales, sur les plans arabe et africain.

Cette rencontre a également été l’occasion de célébrer l’inauguration du nouveau siège de l’ambassade de la République arabe d’Égypte au Maroc lors d’une cérémonie présidée par Choukri et Bourita.

Lors de cette cérémonie, Choukri a indiqué que l’inauguration de ce nouvel édifice diplomatique reflétait “la solidité des relations fraternelles unissant les deux pays liés par un destin et des objectifs communs”, ainsi que la volonté des deux Chefs d’État de hisser les relations bilatérales à des perspectives plus larges.

Il a également tenu à exprimer ses remerciements aux autorités marocaines qui ont facilité les procédures liées à la construction et à l’inauguration de cet édifice qui illustre les relations maroco-égyptiennes, et pour leur soutien aux membres de la communauté égyptienne établie au Maroc.

(avec MAP)